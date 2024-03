PESARO - La Polizia di Stato, in collaborazione con lo Scip, ha individuato in Spagna un pesarese latitante: si tratta di Marco Orazietti, 36 anni, rifugiatosi in terra iberica per sottrarsi a una condanna definitiva a tre anni di reclusione per reati in materia di droga, confidando di poter eludere il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti.

Il Mandato d'Arresto Europeo

Tuttavia il giovane pesarese non aveva fatto i conti con le capacità investigative degli uomini della Squadra Mobile che riusciva a individuarlo e ad attivare le procedure per l’emissione di un Mandato d’Arresto Europeo da parte della Corte di Appello di Ancona che veniva eseguito a Valencia (Spagna) il 20 marzo.

L'incidente con tre morti

L’arrestato era già salito agli onori della cronaca per reati in materia di stupefacenti e, da ultimo, perché coinvolto in un grave fatto relativo ad un incidente stradale nel quale erano decedute tre persone, avvenuto sulla Statale 16, in località Siligate, nel giugno 2019. Secondo l’accusa era emerso, diversamente da quanto si era creduto in un primo momento, che Silvia Lucarelli (una delle vittime) fosse alla guida e non Marco Orazietti, il 32enne, compagno della donna, imputato per triplice omicidio stradale colposo in concorso.