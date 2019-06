Scontro sull'Adriatica, una strage: 3 morti Vittime Roberto, Oriella e Silvia (32 anni) Grave il fidanzato: guidava l'auto impazzita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Un boato nel silenzio del primo pomeriggio estivo poi le grida: pochi secondi per fare del piccolo borgo di Colombarone il teatro di una tragedia. Tre persone decedute, una quarta in condizioni gravissime trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove ieri, in tarda serata, lottava tra la vita e la morte e una donna terrorizzata, ferita lievemente e trasportata all’ospedale San Salvatore e poi dimessa in serata. I suoi occhi sbarrati sono gli unici capaci di trattenere le immagini del disastro e di raccontare l’inferno di una domenica pomeriggio imbrattata di sangue e morte.