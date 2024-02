«Emanuela Orlandi era incinta, abortì a Londra»: la lettera inedita mostrata dal fratello Pietro. L'ombra della pedofilia

Il caso Emanuela Orlandi è uno dei capitoli più oscuri e misteriosi nella cronaca italiana e vaticana. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela è l’unico che, in 40 anni, non ha mai accettato il silenzio e le incongruenze che avvolgono questo caso. L'ultimo colpo di scena domenica a Verissimo, dove ha mostrato documenti inediti in cui si fa riferimento a una presunta gravidanza di Emanuela Orlandi.