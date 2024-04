Riccardo Fogli racconta l'addio ai Pooh: «Stavo con Patty Pravo, Viola Valentino mi cacciò di casa». La risposta di Mara Venier

I Pooh sono stati i primi ospiti del pomeriggio di Domenica In e a Mara Venier hanno raccontato la storia della loro carriera, il grande successo e i brani che li hanno fatti entrare di diritto nell'Olimpo della musica. Il gruppo, poi, ha anche raccontato del loro periodo di "crisi" e dell'uscita dalla band di un membro in particolare, ovvero Riccardo Fogli. Il musicista ha spiegato il motivo per cui nel 1973 ha deciso di lasciare i colleghi per intraprendere la carriera da solista. Buona parte della sua decisione ha avuto a che fare con la sua vita privata: quando Fogli lasciò i Pooh faceva coppia fissa con Patty Pravo per la quale si separò da Viola Valentino. Mara Venier ha ascoltato attentamente il cantante e una delle sue risposte ha fatto divertire il pubblico in studio che si è lasciato andare a un applauso e a copiose risate.

Riccardo Fogli lascia i Pooh

Ripercorrendo la loro storia, i Pooh hanno ricordato il periodo in cui Riccardo Fogli intraprese il percorso da solista. Il cantante ha raccontato: «Io entrai nel gruppo nel 1966 e con loro fu "amore musicale" a prima vista. Il successo che avevamo era incredibile e tutti ci amavano.

Poi, nel 1973, venne fuori che io e Nicoletta, Patty Pravo, avevamo una storia. Avevamo cercato di mantenere tutto segreto ma dopo cinque, sei settimane non fu più possibile. Io, all'epoca, ero sposato con Viola Valentino che mi cacciò di casa».

A quel punto Mara Venier, sistemandosi meglio sul suo sgabello e sorridendo esclama: «E ha fatto bene». Il pubblico è scoppiato a ridere e ha applaudito. Roby Facchinetti ha aggiunto: «Lui si confidava con noi, ci raccontava tutto. Poi ci siamo resi conto che era follemente innamorato perché da un giorno all'altro non ci raccontò più niente».

Patty Pravo tra i Pooh

Riccardo Fogli ha poi spiegato: «Il problema si presentò quando Nicoletta era diventata così importante che cominciò a essere presente anche nella realtà del gruppo». Roby Facchinetti è intervenuto dicendo: «Noi prima eravamo un gruppo e facevamo tutto insieme ma quando scattò l'innamoramento vero, lui si è naturalmente staccato da noi. Per cui noi non eravamo più quella band "Tutti per uno e uno per tutti" e, poi, successe quello che successe».