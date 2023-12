Covid, negli Usa tornano le mascherine. In Italia gli esperti si dividono: «Indossarle sui mezzi». «No, vaccinare i fragili»

Il Covid c'è ancora, e dagli Usa arriva la raccomandazione di tornare a indossare la mascherina. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) tornano a raccomandare l'uso delle mascherine agli americani. Solo un anticipo di ciò che succederà anche in Italia? Sul punto gli esperti si dividono, tra virologi che ne raccomandano l'uso su treni, bus e aerei, e altri più pragmatici convinti invece che la mascherina sia percepita ormai negativamente, e che sia difficile convincere i cittadini dell'importanza dell'indossarla per proteggersi o proteggere almeno i più fragili.

Le linee guida negli Usa

Non si tratta di linee guida obbligatorie, ma Mandy Cohen - direttore Cdc - ha voluto ribadire l'importanza di prendere tutte le precauzioni possibili in questa fase di aumento della diffusione di tutti i virus respiratori. Vari ospedali e centri sanitari statunitensi - riporta 'Il Sole 24 Ore' - stanno iniziando nuovamente a implementare l'uso della mascherina per pazienti e visitatori.



Secondo gli ultimi dati, ha fatto sapere Cohen, i contagi con il virus respiratorio sinciziale sono ormai "elevati", il Covid-19 continua ad aumentare, e si osserva anche una crescita delle polmoniti. I responsabili sanitari americani hanno sollecitato tutta la popolazione, in particolare gli over 65 ad affrettarsi a fare tutte le vaccinazioni disponibili e a prendere tutte le precauzioni possibili quali appunto usare le mascherine, ventilare gli ambienti chiusi e lavarsi continuamente le mani.