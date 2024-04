Isola, Marina Suma torna in gioco. Niente da fare per Edoardo Franco e Aras Senol: «Stanno bene ma...»

La quarta puntata dell'Isola dei Famosi si apre con il bollettino medico nei naufraghi. La scorsa puntata Marina Suma si era fatta male durante una prova e si era temuto il peggio, fortunatamente l'attrice è rientrata in Palapa e in splendida forma. Pubblico rassicurato dunque e soprattutto ritiro scongiurato. Nulla da fare invece per Edoardo Franco e Aras Senol.

Il bolletino Medico

«Aras ed Edoardo Franco stanno bene ma hanno bisogno ancora di un po' più di tempo».

Elenoire Casalegno comunica che i due naufraghi salteranno anche la quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Risultati positivi al Covid non si sono ancora negativizzati, quindi bisognerà aspettare ancora un po' per poterli rivedere.

É andata decisamente meglio a Marina Suma che è rientrata sorridente in gioco. Vladimir Luxuria le ha chiesto: «Ti vediamo in piedi sorridente ,che cosa ti hanno detto?» e l'attrice ha risposto: «Sono integra e non a metà. Sto bene, per fortuna niente di rotto, solo che ho avuto uno strattone molto forte e sono sotto antibiotico. Mi fa ancora male la schiena e soprattutto le costole, passerà». Applausi per lei