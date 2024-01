Coppia trova una valigia nascosta mentre ristruttura la casa e fa una scoperta inquietante: «È come un film horror»

Una donna britannica ha terrorizzato gli utenti di TikTok documentando una scoperta inquietante fatta in uno spazio nascosto della sua casa appena acquistata, una rivelazione che sembra uscire direttamente da un film horror. La content creator, che non ha detto il suo vero nome, sta ristrutturando la una vecchia residenza in Inghilterra con il suo compagno, condividendo i filmati del loro "viaggio" sul social cinese.

I video, che hanno accumulato oltre 2 milioni di visualizzazioni, mostrano la coppia che apre un armadio in una camera da letto al piano superiore, scoprendo una seconda porta sulla parete posteriore. Questa porta si apre su uno spazio nel sottotetto dove è nascosto un altro armadio chiuso a chiave. La notizia, è stata riportata dal New York Post.