Shane Briant, morto il noto attore di film horror. Nel grande schermo fu il marito di Lady Chatterley

È morto Shane Briant, attore britannico noto interprete di numerosi film inglesi horror: aveva 74 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'amico Robert Kenchington su Facebook: «È con il cuore pesante che riporto la notizia che Shane Briant è morto dopo una lunga e terribile malattia. Il mondo delle arti ha perso un attore magnifico e io, per esempio, ho perso un carissimo amico».

APPROFONDIMENTI LE ESEQUIE Carla Fracci, l'ultimo saluto alla grande ballerina: il feretro...

Comparso in circa 90 pellicole, tra cui molte della casa di produzione Hammer Films, negli anni '70, Shane aveva recitato in film come "Frankenstein e il mostro dell'inferno", "Capitan Kronos - Cacciatore di vampiri", "Rose rosse per il demonio", "La creatura di Frankenstein", "Quattro farfalle per un assassino", "Storia della marchesa De Sade". Uno dei suoi ruoli più rilevanti è stato in "L'amante di Lady Chatterley" datato 1981 di Just Jaeckin: era Sir Clifford Chatterley, lo spregevole e cinico marito di Lady Constance Chatterley (Sylvia Kristel), rimasto invalido e impotente dopo un incidente in guerra. Tra gli altri suoi film degli anni '80 figurano "Cassandra", "Comrades - Uomini liberi" e "Cronaca nera". In seguito Briant ha fatto molte apparizioni in serie tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA