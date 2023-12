Da Barbra Streisand a Mia Farrow, Hollywood piange Ryan ÒNeal: l'attore morto a 82 anni

Il mondo dello spettacolo di Hollywood saluta e piange Ryan ÒNeal, la star di «Love Story» e «Barry Lyndon», morto all'età di 82 anni. «È così triste sentire la notizia della scomparsa di Ryan ÒNeal», ha twittato Barbra Streisand. «Abbiamo fatto due film insieme, 'What's Up, Doc?' (1972, in Italia 'Ma papà ti manda sola?') e 'The Main Event' (1979, 'Ma che sei tutta matta?'). Era divertente e affascinante, e sarà ricordato». «Riposa in pace caro Ryan», ha twittato Mia Farrow, che insieme a ÒNeal ha trovato la fama nella soap degli anni '60 «Peyton Place».