CORRIDONIA Incendio al night club Hollywood di Corridonia, sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo divampato la sera di Santo Stefano. Gli investigatori non escludono l’ipotesi del dolo. A dare l’allarme ai vigili del fuoco era stato un passante che trovandosi casualmente in zona, verso le 20.30 aveva visto andare a fuoco l’insegna del locale di Colbuccaro posta sulla recinzione e aveva segnalato l’accaduto. Sul posto nel giro di pochissimo era intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Macerata con due autobotti, che aveva spento le fiamme evitando che il rogo potesse espandersi ulteriormente e aveva messo in sicurezza l’area.

La ricostruzione

L’insegna andata a fuoco, una tenda con scritto il nome del locale (Hollywood), era posizionata sulla recinzione all'ingresso principale. Le fiamme avevano bruciato le ultime tre lettere e per poi intaccare anche alcuni arredi presenti nel cortile. I vigili del fuoco avevano quindi messo in sicurezza l’intera area (nel cortile sono presenti diversi alberi) e sul luogo dell’incendio erano intervenuti anche i carabinieri di Corridonia.

Da quanto emerso da un primo sopralluogo effettuato non sarebbero stati trovati inneschi (taniche di benzina, accendini o altro), ma resta da capire come abbia fatto un tendone a prendere fuoco. Al momento i militari sono impegnati in mirate indagini e un importante contributo potrebbe essere fornito dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in zona. Nel 2016 quando ci fu un incendio al locale notturno, furono proprio i filmati a immortalare il presunto autore del rogo ripreso mentre lanciava una lattina con del liquido infiammabile. Quello avvenuto la sera di martedì comunque è il secondo incendio registrato nella zona di Colbuccaro nell’arco di tre mesi. Esattamente il 26 settembre scorso un rogo aveva interessato la discoteca Ciao Ciao a Passo del Bidollo.