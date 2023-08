Caro benzina, prezzi in rialzo record: ma nelle Marche... ecco cosa succede

Il costo del greggio non è paragonabile a quello di un anno fa ma sono in rialzo i prezzi per benzina, elettricità e gas e sembra quasi di essere tornati indietro al 2022, anche se le tensioni provocate dalla guerra in Ucraina sulle quotazioni del metano si sono in parte allentate. C'è comunque il timore di una risalita dei prezzi a guardare ad esempio il gas italiano con il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) a 40,12 euro al Megawattora, in aumento rispetto a 34,43 euro/Mwh di ieri. O ancora all'energia elettrica il cui prezzo medio di acquisto (Pun) nell'ultima settimana è tornato sopra i 100 euro, a 105,97 euro a Megawattora (+10% sulla settimana precedente).