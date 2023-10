Investito un ragazzino caduto con la bici a Morciola, l'eliambulanza atterra nel campo da calcio

VALLEFOGLIA - Paura oggi pomeriggio a Morciola di Vallefoglia: un ragazzino in sella alla sua bicicletta è caduto (non è stato investito come sembrava in un primo momento) nei pressi del campetto da calcio.

Investito in bicicletta, ragazzino soccorso dall'eliambulanza

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata l'eliambulanza che è atterrata proprio nel campo da calcio. Sul posto l'ambulanza del 118 ed i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette per essere sottoposto ad accertamenti.