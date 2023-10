FERMIGNANO Oramai è per tutti il netturbino eroe, l’unico che ha avuto il coraggio di bloccare, lunedì mattina, la furia di Simone Babbini contro il titolare della Conad di Fermignano. L’operatore ecologico di cui Matteo Bastianelli dice: «È il mio angelo». Però lui non intende rispettare il rituale dell’osanna e non risponde nemmeno al cellulare. Alberto Basili originario di Trasanni autista in servizio di un mezzo per la raccolta di rifiuti indifferenziati porta a porta, dipendente della società Egea, rispetto il silenzio, incassa i complimenti della direzione di marche Multiservizi, della direzione della società per cui lavora e al telefono risponde solo al sindaco Emanuele Feduzi che esprime la sua gratitudine a nome della cittadina laniera. Anche i colleghi di lavoro rispettano la sua volontà a fanno cordone intorno a lui. Raggiunti nel deposito dei mezzi per la raccolta differenziata a Urbino, dicono di non sapere dove sia: «Non facciamo sempre gli stessi itinerari».