Titolare del Conad di Fermignano preso a martellate: arrestato l'aggressore, ha 43 anni. Ecco chi è

FERMIGNANO - Si chiama Simone Babbini ha 43 anni e fa il bidello: è l'uomo che ieri mattina ha preso a martellate Matteo Bastianelli, il titolare del Conad di Fermignano. E' accusato di tentato omicidio, non ha precedenti di comportamenti violenti ed è incensurato.

Intanto Bastianelli ha rassicurato gli amici con un post su Facebook: «Questo post serve a rassicurare tutti quelli che mi hanno cercato, quelli che mi vogliono bene e quelli che mi conoscono. Sto bene, per quello che può essere stare bene dopo essere stato investito e preso a martellate, ma sto bene, anche in virtù del fatto che davvero ho visto la morte in faccia. Se non fosse per il signore che ha interrotto la follia omicida del mio aggressore non sarei qui a raccontarlo. (non finirò mai di ringraziarlo). Ho il telefono distrutto e non riesco a rispondere a tutti i messaggi quindi ho deciso di scriverlo qui. Grazie di cuore a tutti».

Anche Valentina la sorella di Matteo sotto choc per la paura ha commentato: «Ci aspettiamo una pena adeguata per un gesto così grave che sarebbe potuto finire in modo molto più tragico».