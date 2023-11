Primo supermercato senza casse (né cassieri) arriva in Italia: ecco come faremo spesa nel futuro

Un modo di fare la spesa completamente nuovo, di cui si parlava da tempo, è ormai realtà. È infatti ormai approdato anche in Italia il primo "anonimous store" del Paese: si tratta di un supermercato senza casse né cassieri, con al loro posto sensori digitali, telecamere smart e carrello virtuale. Ecco dove si trova e come faremo spesa nel futuro.

Dove si trova e come funziona

Il primo supermercato del futuro in Italia è il “Prendi&Vai” di Tuday Conad, inaugurato ufficialmente le a Verona lo scorso mercoledì 8 novembre.Lo store è composto da un'area di 200 metri quadrati, un punto vendita di taglia medio-piccola se si considera la grandezza media dei supermercati italiani, ma decisamente innovativo da altri punti di vista.

Se inizialmente i clienti dovranno come sempre scegliere i prodotti dagli scaffali, da questa fase in poi molte cose sono diverse rispetto alle nostre decennali abitudini.

Scaffali con sensori e niente codici a barre: tutte le novità

Abbiamo detto che i clienti potranno normalmente prelevare i prodotti dagli scaffali, ma è vero anche che non si tratta di mensole comuni: si tratta di scaffali smart, in quanto in grado di rilevare le variazioni di peso e riconoscere il prelievo di ogni prodotto, inviando conferma virtuale che si combina con i dati raccolti dalla videosorveglianza.

Passando ai prodotti, questi non hanno nessun codice a barre.

Speciali sensori installati in tutto il negozio permettono di identificare gli articoli scelti e li aggiungono ad un cartello virtuale, che l’utente potrà visualizzare su un apposito "totem" (una sorta di colonnina digitale) una volta raggiunta l’area di pagamento.

Il sistema di pagamento

Per pagare basterà scansionare il QR code generato dagli stessi totem. L’obiettivo è quello di rendere la spesa più veloce ed evitare le classiche code all’uscita, perciò al posto del nastro della cassa i consumatori si troveranno davanti un elenco interattivo della propria spesa. Il pagamento avviene poi in modalità esclusivamente digitale, con carte di credito, bancomat o prepagate o, ancora, utilizzando l’applicazione ad hoc “Tuday Prendi&Vai” e in pochi istanti si ottiene uno scontrino virtuale.

Privacy dei consumatori

Nell'innovativo store di Verona tutto è tracciato: il punto vendita è dotato di un sistema di telecamere che attraverso la tecnologia di “computer vision”, monitora i clienti quando entrano e quando escono, registrando ogni prodotto preso dagli scaffali per mezzo dell’Intelligenza Artificiale. Ad ogni ingresso di un cliente, viene emesso un codice identificativo: ciò significa che se un cliente entra nel negozio più volte nello stesso giorno, ogni volta il sistema produce un codice nuovo.

Nonostante le perplessità che potrebbe generare in alcuni un controllo così pervasivo, è bene ricordare che la privacy dei clienti viene rispettata in quanto il consumatore resta anonimo, non essendo necessariamente associato all’identità della carta di fedeltà o della app Conad né schedato tramite riconoscimento facciale.