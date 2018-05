La scoperta choc: 72 casse di esplosivo nell'azienda abbandonata. Rischio criminalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RECANATI - Quella strada di campagna che corre al fianco del fiume Musone nella frazione Addolorata nell’estremo lembo del territorio di Recanati che confina con la provincia di Ancona, di solito è percorsa da traffico locale, per lo più residenti delle sparuti casolari o veicoli di piccole e isolate aziende; ieri all’alba, invece, è stata destata da un imponente spiegamento di forze di polizia e mezzi dei vigili del fuoco mobilitati dalla segnalazione di un cittadino che avvertiva della presenza di materiale esplosivo in un’azienda dismessa. Materiale dall’origine tutta da chiarire, magari - è stato il primo timore - stoccato da qualche organizzazione criminale lontano da occhi indiscreti. Gli uomini delle Squadre Mobili di Ancona e Macerata, guidate da Carlo Pinto e Alessandro Albini, gli artificieri di Ancona, i vigili del fuoco e l’Arpam di Macerata hanno trovato in quella sorta di casamatta 72 casse contenenti esplosivo e fusti di materiale diluente.