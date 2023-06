ANCONA - Furto sabato notte al parcheggio degli Archi. Scardinate le casse automatiche e ladri in fuga con il bottino. È ancora da quantificare, ma si aggirerebbe attorno ai 3mila euro. I ladri hanno anche danneggiato la telecamere dell’ingresso del parcheggio, eliminando, dunque, una fonte preziosa per le indagini. Ieri le macchinette sono state “incerottate” con il nastro biancorosso: sono state messe fuori uso. Ben visibili i segni dello scasso: i ladri avrebbero fatto forza sulla parte laterale della cassa, riuscendo poi ad aprirla e a mettere le mani sui soldi degli utenti. Il furto è di sabato notte, attorno all’una. Ad agire sarebbero stati almeno in due. Probabilmente, per entrare all’interno del parcheggio di via Mamiani, i banditi sono entrati dal passaggio d’uscita delle auto. Una volta dentro, hanno tirato fuori gli arnesi da scasso e hanno aperto tutte e due le casse automatiche, arrivando a mettere le mani sul bottino. Circa 3mila euro, tra contanti e monete, frutto dei pagamenti di uno dei park più utilizzati dai cittadini, che rilascia anche i biglietti per i mezzi della Conerobus diretti al centro cittadino. È all’ingresso che i ladri hanno spaccato la telecamera, per rendere ancora più difficili le indagini. Ingente l’ammontare dei danni arrecati sia alle casse che alla spycam distrutta. Ieri, le casse automatiche erano fuori uso.