In una fabbrica abbandonata trovate settantadue casse di materiale esplosivo

RECANATI - La polizia in azione in un'area di campagna al confine tra le province di Ancona e Macerata, dove è stata rinvenuta una struttura abbandonata adibita a ex magazzino e deposito di munizionamento, lì giacente da diversi anni. I poliziotti che hanno effettuato il sopralluogo sono stati coadiuvati dalle unità degli artificieri in servizio presso la questura di Ancona, dai vigili del fuoco e dall'Arpam. Il materiale rinvenuto consiste in 72 casse utilizzate per il trasporto munizioni, contenente inneschi inattivi utilizzati per la fabbricazione di cartucce. Oltre al predetto munizionamento sono stati rinvenuti anche alcuni fusti contenenti materiale utilizzato dalla fabbrica sulla quale sono in corso accertamenti merceologici. L'autorità giudiziaria di Macerata ha disposto il sequestro del materiale. Sono in corso accertamenti.