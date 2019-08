Una banda di ladri nelle frazioni: incursioni nelle case più isolate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA Tentati furti e colpi messi a segno sono tornati a rovinare le notti dei cittadini di Vallefoglia. Negli ultimi giorni ad aver subito queste intrusioni sono stati alcuni residenti delle frazioni di Cappone, Montefabbri e Morciola. L’allarme e le segnalazioni sono emerse sul gruppo Facebook Sos Vallefoglia dove le vittime hanno lamentato incursioni nelle proprie abitazioni. Casa devastata e oggetti legati ai ricordi di una vita rubati è quanto si è ritrovata una residente nella zona di Montefabbri dopo la visita di ignoti il martedì sera.Case svaligiate risultano anche a Cappone dove un colpo è stato messo a segno la stessa sera dei quello di Montefabbri e ciò fa pensare che dietro possa esserci la stessa mano. Torna così l’incubo di vedere il proprio domicilio violato, porte, finestre e arredamento danneggiato e oggetti più o meno preziosi rubati per non parlare della paura e dell’insicurezza. Non è chiaro comunque se si tratti di una o più bande o di singoli in azione.