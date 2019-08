Porta dell'alimentari forzata: ​ladri in fuga con il fondo cassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ladri in azione nella notte a Macerata. Un furto è stato messo a segno ai danni del negozio di generi alimentari “La Botteguccia”, situato in via Marche. Fortunatamente il bottino non è ingente: circa 150 euro (il fondo cassa). Stando a quanto ricostruito, i malviventi - entrati dopo avere forzato una porta - avrebbero agito tra le 2 e le 4,30 di notte.Ieri mattina i titolari hanno dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli agenti della Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata. I poliziotti hanno effettuato gli accertamenti di rito finalizzati a risalire agli autori del furto. Non è la prima volta che le attività commerciali della zona di via Marche finiscono nel mirino dei ladri.