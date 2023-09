MAROTTA I bicchieri di troppo sono costati ancora più cari a un giovane che aveva alzato il gomito durante lo scorso fine settimana. I carabinieri sono intervenuti su richiesta dei genitori, mentre si trovava in un locale notturno a Marotta di Mondolfo: i fumi dell’alcool avevano avuto come conseguenza di rendere fastidiosi i suoi comportamenti. Gli è stata quindi contestata l’ubriachezza molesta, la relativa sanzione amministrativa varia da un minimo di 50 euro a un massimo di oltre 300. Per questa volta il giovane dovrà pagare l’importo più basso.

Sono stati intensificati i controlli speciali da parte del nucleo operativo e radiomobile, che ha un nuovo comandante. È il luogotenente Gianni Aristide Saviano, già in forza alla locale stazione dei carabinieri, che ha maturato importanti esperienze in provincia di Foggia, Reggio Emilia e Rimini.

A Fano è stato beccato in un bar un giovane sottoposto al divieto di frequentare locali pubblici. Un fanese di 50 anni è stato invece pizzicato alla guida di una motocicletta, nonostante avesse la patente revocata; a Fossombrone un altro giovane è stato sorpreso in stato di ubriachezza al volante della sua automobile. Controllato un centinaio di persone, cinque sanzioni per violazioni del codice stradale.