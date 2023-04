PESARO Addio a un uomo che ha lasciato un segno che niente e nessuno potrà mai cancellare. Pesaro, la porzione calcistica ma non solo quella, piange Daniele Mei, storico fondatore dei Vis Boys 1979, ex infermiere dei reparti Utic e Rianimazione al San Salvatore. E’ scomparso ieri all’età di 60 anni, dopo una lunga battaglia combattuta con coraggio contro la Sla, una malattia terribile che non lo ha mai fiaccato nello spirito. Si deve anche a lui la nascita del movimento ultrà a tinte biancorosse. Era la fine degli anni Settanta e Daniele Mei, assieme all’imprenditore con la Vis nel cuore Roberto Bizzocchi, organizzò il tifo organizzato a tinte biancorosse. Così Bizzocchi lo ha ricordato: «Tanti ultras ti aspettano in cielo e sempre forza Vis Pesaro».

Parole di cordoglio che si sono moltiplicate sui social, dai tanti amici della Prato che gli sono stati vicini anche nei momenti difficili della malattia ma anche da coloro che lo hanno conosciuto, e apprezzato, nella sua attività d’infermiere, svolta con professionalità, competenza e sempre col sorriso stampato in viso. Un paio d’anni fa, ad esempio, dalla Prato partì una raccolta fondi per la sua battaglia contro la Sla, la terribile sclerosi laterale amiotrofica. In tanti si mobilitarono. Fu creato un gruppo Facebook - «Gli amici di Daniele» - per permettergli di tornare a Mosca per alcune cure sperimentali che aveva iniziato. Grazie anche all’impegno della nipote Federica, pure lei infermiera, la raccolta aveva coinvolto molteplici reparti dei presidi ospedalieri di Pesaro, Fano e Urbino.

La mobilitazione

Per lui si era mobilitata anche la politica, nelle persone dl sindaco Matteo Ricci e del consigliere Andrea Biancani, anche perché la Regione aveva riconosciuto un assegno mensile previsto per i malati di Sla che, in precedenza, era stato erroneamente versato a un altro paziente. Oggi i tifosi vissini tributeranno un pensiero al grande Daniele a Cesena, dove i biancorossi sono impegnati in una sfida cruciale. Chissà che una spinta non arrivi da lassù, da un angelo con le ali biancorosse. Il rosario si terrà domani pomeriggio alle 18.30 nella chiesa di Cristo Risorto dove si svolgeranno anche le esequie fissate per martedì 18 aprile la mattina alle 10.