Morto di Sla Daniele Mei, storico tifoso della Vis e tra i fondatori degli ultras a Pesaro

PESARO - «Ciao Daniele un grande ultras che ho creato, mi dispiace tantissimo, tanti ultras ti aspettano in cielo e sempre forza Vis Pesaro». Con queste parole Roberto Bizzocchi, ex dirigente della Vis, imprenditore di successo, trascinatore e fondatore degli Ultras Vis Boys '79, ha ricordato la morte di uno compagno di tante battaglie sportive al seguito della cara e amata Vis: Daniele Mei, ex infermiere di Utic e Rianimazione, uno dei fondatori del movimento ultras a Pesaro, morto di Sla a soli 60 anni.

Le cure sperimentali in Russia

Per lui si erano mobilitati in tanti. Era stato creato un gruppo - "Gli amici di Daniele" - per dare il via ad una raccolta fondi per permettergli di tornare a Mosca e continuare alcune cure sperimentali. Era stata una grande partita solidale come solo Pesaro, in questi casi, sa fare. Grazie anche all'impegno della nipote, Federica Mei, la raccolta aveva coinvolto molteplici reparti degli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino. Per lui si erano mobilitati anche il sindaco Matteo Ricci e il consigliere Biancani (con la Regione aveva riconosciuto un assegno mensile previsto per i malati di Sla che, in precedenza, era stato erroneamente versato a un altro malato).