Topi d'appartamento messi in fuga: caccia all'Audi grigia

TERRE ROVERESCHE Nuovo allarme topi d’appartamento a Terre Roveresche. Nelle ultime due settimane le segnalazioni riferiscono di almeno tre tentativi, per fortuna andati a vuoto, di intrusione nelle case, alla Fornace di Orciano, vale a dire la località lontana poco più di un chilometro dal centro abitato lungo la provinciale mondaviese per chi arriva dall’altro Municipio di Barchi. Il sospetto è che si tratti sempre della stessa banda i cui componenti insistono sperando prima o poi di arrivare a mettere le mani in un bottino consistente. Stanno tornando alla carica i topi d’appartamento che viaggiano a bordo di un’Audi A3 grigia.