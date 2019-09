Marea gialla per Valentino Rossi ​che sfreccia sulla sua Yamaha a Tavullia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Fervono i preparativi per il Gp di Misano e Tavullia diventa la capitale dei motori. Merito del suo cittadino più illustre, Valentino Rossi, che oggi ha festeggiato rombando per le vie del paese in sella alla sua Yamaha M1 da gara.E, manco a dirlo, l'abbraccio dei suoi tifosi è stato massiccio e accogliente, con una vera e propria marea gialla che ha invaso le strade di Tavullia. Tavullia che, fino a domenica, quando si dispuetrà il Go di Misano, sarà la capitale, forse anche mondiale, degli sport motoristici.