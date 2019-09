Tavullia come una pista: Valentino â€‹Rossi sfreccia sulla sua M1 da corsa

di Luca Senesi

TAVULLIA - Questa è la settimana del Moto Gp di Misano Adriatico e Tavullia, come sempre, si prepara all’evento con le tante iniziative di “Tavullia in Moto”. Quest’anno per la sesta edizione numerose sorprese a cominciare da un fuori programma di questo pomeriggio che vedrà Valentino Rossi direttamente protagonista per le vie di Tavullia.Alle 16 infatti, partendo dal suo ranch, il campione percorrerà le strade del paese a cavallo della sua moto da gara, la Yamaha M1. «Il percorso di Valentino in moto sarà oggetto di un filmato della Dorna e il campione attraverserà anche il centro abitato di Tavullia – ha annunciato l’assessore al turismo e allo sport di Tavullia Patrizio Federici – crediamo che tanti tifosi aspettino il suo passaggio per salutarlo e per darsi appuntamento al Gp di domenica».