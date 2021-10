Gp Misano, nell'ultima di Vale in Italia vince Marquez. Quartararo campione del mondo

Dopo una gara dominata, Francesco Bagnaia perde il Gp dell'Emilia-Romagna e cede il trono di campione del mondo 2021 a Fabio Quartararo, arrivato solo quarto nel circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. A vincere, nell'ultima in Italia di Valentino Rossi, è Marc Marquez con la sua Honda.

"Pecco", che partiva dalla pole con la Ducati, si ritira a quattro giri dalla fine, cade e si ritira. I punti di vantaggio sono troppi con il francese, 52, a due Gp dalla fine e quindi, niente da fare per il titolo iridato. Secondo posto per Pol Espargarò e terzo sul podio Enea Bastianini, mentre Luca Marini ha chiuso in nona posizione davanti al fratello Rossi.

