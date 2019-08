Nozze di Uccio e Pamela la fidanzata di Valentino Rossi ha preso il bouquet?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - C'è una fototra le tante apparse in questi giorni sui social, che ha scatenato l'immaginazione di più: il lancio del bouquet. A chi sarà finito? In molti hanno "soffiato" verso Sofia Francesca Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, testimone della coppia e autista d'eccezione della sposa, sperando in un matrimonio bis a Tavullia a stretto giro di posta.Invece, nella foto, si vede la modella di Arese molto defilata dal gruppone delle "pretendenti". Sicuramente non è passata inosservata la sua "mise" con una profonda scollatura e un abito trasparente che ne ha messo in risalto il fisico scolpito. Le foto pubblicate dagli sposi e da molti invitati sui social hanno aperto piccole finestre su una festa da sogno, dove amici come Cesare Cremoni e dj Ralf hanno animato la serata a "Villa I Tramonti" cantando, suonando e coinvolgendo i circa 200 invitati. Da vera torcida il finale di serata dopo il taglio della torta con l'accensione di fumogeni, ovviamente gialli.