La Miss 16enne si innamora e sposa il sindaco 66enne: «Non mi interessa ciò che dice la gente, noi ci amiamo»

Kauane Rode Camargo è un'influencer brasiliana che sui social è nota grazie alla sua bellezza, al fatto che abbia già vinto molti concorsi e, soprattutto, perché lei 16enne, ha sposato il sindaco del suo paese che ha 66 anni. Molto spesso, la coppia è stata attaccata sulle varie piattaforme perché risulta essere poco credibile agli occhi degli utenti ma la Miss ha sempre risposto che l'amore non ha età e che lei e suo marito sono più innamorati che mai.

La modella 16enne Kauane Rode Camargo ha sposato il sindaco di Araucaria, un comune nello stato brasiliano del Paraná, Hissam Hussein Dehaini che ha 66 anni. Stando a quanto riportano i media locali, i due si sarebbero incontrati durante una sfilata di moda: la ragazza era in gara mentre lui faceva parte della giuria. Da quel momento in poi, non si sono più lasciati e, anzi, sono anche convolati a nozze nello stupore generale del piccolo paese e degli utenti che sui social non riescono a capacitarsi di come sia possibile la loro intesa con tanti anni di differenza.

Nonostante, le tante critiche e offese che Kauane riceve sui social, lei ha sempre dichiarato: «Non mi interessa ciò che dice la gente, noi ci amiamo ed è questa la cosa più importante». Anche se alla maggior parte delle persone, questa unione può sembrare strana e controversa, il Codice Civile brasiliano dice: «Un uomo e una donna che abbiano compiuto i sedici anni possono sposarsi, previa autorizzazione di entrambi i genitori, o dei loro rappresentanti legali, fino al raggiungimento della maggiore età civile».

I matrimoni tra minori

Il caso di Kauane Rode Camargo e Hissam Hussein Dehaini ha fatto molto scalpore perché lei è un'influencer e quindi ha molta visibilità, ma in realtà, secondo l'organizzazione Girls not Brides, in Brasile si sposano più di 2,2 milioni di minorenni all'anno.