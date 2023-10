Kvaratskhelia si è sposato in Georgia: nozze a sorpresa con la sua Nitsa, le prime immagini sui social

Momento complicato in campo ma fotunatissimo fuori: Khvicha Kvaratskhelia è volato in Georgia per celebrare il matrimonio con Nitsa Tavadze, con rito religioso.



Per l'occasione, gli sposi hanno indossato abiti bianchi da cerimonia georgiani e hanno seguito i riti tradizionali. Alcuni invitati hanno pubblicato video e storie su Instgaram per congratularsi. La coppia si era fidanzata ufficialmente a marzo, sempre con rito religioso e lei era rimasta in attesa del suo rientro a casa per celebrare le nozze tanto attese.

Nitsa Tavadze, chi è

Nitsa Tavadze, georgiana di Tbilisi, capitale della Georgia, ha 21 anni ed è una studentessa di medicina. Non si sarebbe trasferita, almeno fino ad ora, a Napoli: quella con il campione azzurro numero 77 sarebbe una relazione a distanza. La coppia è molto riservata, non si sa infatti quanto tempo fa sia cominciata la storia d'amore.