Rifiuti edili smaltiti illegalmente: terreno sotto sequestro e tre denunciati

TAVULLIA - Lavori svolti non in conformità con i permessi e rifiuti edili smaltiti illegalmente: terreno sequestrato dai carabinieri forestali che hanno nche denunciato tre persone.I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un terreno agricolo della superficie di 5 ettari ( 50.000 metri quadrati) nel Comune di Tavullia, in località Pian Mauro dove erano in corso lavori di movimento terra in difformità dal Permesso di Costruire rilasciato dal Comune. Nel terreno agricolo poco lontano dal fiume Foglia i militari constatavano la presenza di rifiuti di vario tipo, derivanti da attività di demolizione edilizia, frammisti a terreno vegetale.Grazie alla successiva attività di indagine è stato accertato che il Comune aveva autorizzato il riporto di solo terreno vegetale vergine compatibile con la pratica agricola. E’ stata configurata in tal modo una violazione al permesso di costruire nonché un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata per le quali i militari hanno proceduto all’immediato sequestro preventivo dell’area e delle macchine operatrici. Contestualmente, è stata inviata alla competente Autorità Giudiziaria specifica Comunicazione di reato a carico del proprietario, del legale rappresentante della ditta esecutrice e del direttore lavori.