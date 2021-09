"Tavullia in moto" sarà un grande saluto a Valentino Rossi: tutto pronto per l'invasione gialla

TAVULLIA - In occasione del Moto GP di Misano Adriatico e della Riviera Romagnola torna “Tavullia in Moto” che da giovedì 16 a sabato 18 settembre richiamerà tanti appassionati di motori in attesa della gara di domenica. Questa settima edizione torna dopo la pausa forzata del 2020 causa Covid e sarà la grande festa di Valentino Rossi. Proprio per superare le difficoltà legate al momento l’Amministrazione comunale di Tavullia che organizza l’evento ha aumentato la superficie in cui si svolgerà la manifestazione che nei tre giorni vedrà stand, esibizioni, concerti e collegamenti con il circuito di Santa Monica.

Rossi, Frank e Luca in diretta

«Quest’anno per garantire lo spazio necessario al rispetto delle regole anticovid - spiega l’assessore a cultura sport e turismo Patrizio Federici l’evento non coinvolgerà solo il centro storico ma anche la parte esterna al castello, compresa piazza Leonardo Da Vinci, dove sarà collocato lo stand del VRStore 46». All’evento si accederà solo grazie al Green pass e si comincerà giovedì 16 alle 16.30 con l’evento “Mototerapia e freestyle motocross show” con Vanni Oddera, motociclista particolarmente sensibile al tema, e il suo staff. L’evento è in collaborazione con il Fan Club Valentino Rossi, l’Anmic di Pesaro e Terra di Piloti e Motori. «Siamo molto contenti di collaborare anche a questa edizione – spiega Alberto Paccapelo presidente di Terra di Piloti e Motori – si tratta di un evento che per il settimo anno conferma oramai il suo consolidamento nel territorio siamo soddisfatti della nuova collaborazione con Anmic e l’evento di “Mototerapia” che aggiunge anche un taglio sociale al mondo dei motori». A questo proposito spiega Martina Patrone consigliere Anmic «Siamo davvero molto contenti di partecipare a questo evento; con la mototerapia abbiamo cercato di coinvolgere più persone diversamente abili possibili per un evento davvero inclusivo; porto anche i saluti della nostra presidente Caramella davvero molto felice per questa possibilità».

Alle 20.30 sempre di giovedì collegamento dal circuito Santamonica con Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Luca Marini che saluteranno i partecipanti dell’evento mentre alle 21 lo spettacolo Sabbia e Musica. Nella giornata di venerdì dalle 16 ancora il freestyle di Vanni Oddera seguito dall’esposizione e dalla parata di moto storiche da Gran premio e alle 20.30 dal concerto dei Revolution live band. Alle 22.30 partirà il motogiro al femminile (ma aperto a tutti) delle Lady biker Marche con un tour sulle colline tavulliesi in notturna.

Il gran finale con gli aerei

Sabato la giornata finale con il sorvolo aereo dei “27 Aerobatics” di Fano, la parata dei piloti di mini moto “Team old pilots” di Rio Salso e delle moto da Gran premio 70-80-90. In serata alle 20.30 il concerto degli Abba Show prima tribute band italiana degli Abba. In tutte e tre le giornate l’animazione con il dj set di Walter Messa di radio Studio Più, la mostra su caschi e minimoto di Valentino Rossi di Nicol Cavadini e poi stand gastronomici. «Tavullia è pronta per ospitare i tanti che arriveranno per l’evento – conclude il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci – voglio ringraziare organizzatori, volontari e forze dell’ordine impegnate nell’evento, grazie anche al prezioso aiuto del Fan Club di Valentino Rossi».

