Vasco annuncia il suo nuovo "Siamo qui" e per il concerto del 20 maggio già venduti 60mila biglietti

TRENTO - Sono già oltre 60.000 biglietti già acquistati per la prima data live di Vasco Rossi a Trento il 20 maggio 2022, un evento speciale al parco Trentino Music Arena. Per le altre date (inizialmente previste nel 2020 e riprogrammate per il Covid ) è già tutto «sold out».

I biglietti acquistati nel 2019 sono validi per le corrispettive date come segue:

24 maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno,

28 maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari,

3 giugno 2022 Firenze - Visarno Arena,

11 giugno e 12 giugno 2022 Roma Circo Massimo.

Un'anteprima «esclusiva mondiale abusiva»: è così che Vasco Rossi ha annunciato ai suoi follower l'uscita di «Siamo qui», il nuovo attesissimo album prevista per il 12 novembre. Della canzone «Siamo qui», quella che ha dato l'avvio all'intero nuovo lavoro, è stato girato un video in Puglia (a Spinazzola nelle Murge) per la regia di Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco, non solo trascorre le sue vacanze da oltre 10 anni, ma prepara anche i concerti convocando tutta la produzione. Già «Cittadino della Puglia creativa» con Nichi Vendola (2014), da Vasco è diventato anche castellanetano, «come Rodolfo Valentino».

