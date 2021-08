Valentino Rossi papà, la profezia di mamma Stefania: «Diventerò nonna». Le felicitazioni social al pilota e alla compagna

PESARO - Parole profetiche, quelle di mamma Stefania Palma, che tra pochi mesi diventerà “nonna”. «Una collega, qui in Comune, mi ha detto ieri che diventerà nonna... Potrebbe capitare anche a me», rispondeva a una domanda maliziosa qualche settimana fa la donna che ha messo al mondo VR46, il campionissimo Valentino Rossi. La notizia l’ha diffusa lui stesso (che a marzo, pubblicamente, non nascondeva di voler diventare papà, confidando di aver trovato la donna giusta), ieri pomeriggio, sui social.



L’attenta visita

«Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina», ha scritto il dottore che – facendo onore al suo soprannome – ha pubblicato una foto dove mima una sua visita in camice bianco, targhetta e stetoscopio posato sulla pancia della compagna, che ha risposto sulla sua pagina Instagram: «Tu ed io, diventeremo tre. Il mio cuore è pieno di gioia». Francesca, che vive a Tavullia con Vale, è in perfetta forma, più radiosa che mai. Valentino ha annunciato il suo ritiro dalle moto lo scorso 5 agosto e, a distanza di neanche due settimane, ha diffuso la notizia più dolce. La paternità lo terrà impegnato parecchio, ma ora di tempo per la famiglia ne avrà quanto vorrà.



Fidanzati dal 2016

La prossima mamma Francesca è fidanzata con il motociclista pesarese dal 2016. Lo ha conosciuto quando era ombrellina al Motomondiale, è modella, showgirl, ha affiancato Amadeus sul palco del Festival di Sanremo nel 2020 ed è una Inluencer da quasi 400mila followers. Nata ad Arese 27 anni fa, si è tatuata sulla pelle il 46 del “Dottore”. «Sei l’emozione più bella della mia vita… Tutto il mondo è per te, amore», la romantica dedica al compagno il giorno della conferenza stampa del ritiro di Valentino. Nell’anno d’oro per lo sport italiano, dunque, dopo le nozze dell’olimpionico marchigiano “Gimbo” Tamberi, la dolce dichiarazione dell’arrivo di una piccola Rossi. E’ l’estate dell’amore.



Gli auguri super vip

Numerose felicitazioni alla coppia stanno giungendo in rete: il fratello Luca Marini, i tanti rider dell’Academy, Cesare Cremonini: «Franci, Vale! Congratulazioni! Che meraviglia», Jovanotti, sportivi tra i quali Federica Pellegrini, l’immancabile compagno di mille avventure Uccio: «Troppo contento! Arriva una nipotina». Altri amici dello spettacolo: Jovanotti, Cattelan e moltissimi altri. Rossi, 42 anni, è stato capace di vincere un mondiale classe 125, uno classe 250, uno classe 500 e ben 6 di MotoGP, laureandosi campione nella massima cilindrata per cinque stagioni di fila dal 2001 al 2005.



Ha vinto in tutte le classi

È l’unico pilota in grado di conquistare un titolo mondiale in tutte e quattro le classi delle due ruote, entrando di diritto nella storia del motociclismo grazie anche ai complessivi 115 Gp vinti. Dopo la medaglia più bella, tutta rosa, sarà grande festa a Tavullia, dove in piene vacanze estive continua la processione dei fans. E la piccola giocherà sicuramente nello Yellow Park recentemente inaugurato. Valentino lascerà la MotoGP, ma da tempo ha messo in piedi una serie di attività e investimenti, mentre dal punto di vista sportivo ci sarà il passaggio dalle due alle quattro ruote.



L’ipotesi quattro ruote

«Mi piace correre con le macchine e penso che farò questo dall’anno prossimo, ma dobbiamo ancora ragionare su questa decisione. Mi sento un pilota e credo resterò un pilota per tutta la vita», aveva dichiarato il campione. Oltre alle voci che lo vogliono pronto a cimentarsi nel mondiale Endurance, si parla anche di una sua possibile partecipazione alla 24 Ore di Le Mans e a Indianapolis.



La scuderia andrà avanti

Nel motociclismo continuerà comunque il suo impegno con la scuderia Sky Racing Team VR46, oltre alla VR46 Racing Academy, che è una sorta di scuola per i giovani centauri. Il suo marchio è un’azienda e la pubblicità continua a dargli soddisfazioni: con la sua VR46, Valentino ha messo in piedi da tempo un piccolo impero operante nel campo dell’abbigliamento, del merchandising e della gestione dei diritti di immagine. Di certo Rossi resta un vincente, su tutti i fronti. E ci riserverà altre sorprese. Chissà che più avanti non porti la sua bellissima e amatissima Francesca Sofia all’altare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA