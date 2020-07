Tavullia si coccola i suoi gioielli: «Valentino Rossi e Luca Marini, che orgoglio. Terra di motori? No, di campioni»

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA «e tutti i piloti della VR46 orgoglio di». Così la sindacaha celebrato il doppio podio della famiglia Rossi-Marini (più Marzo Bezzecchi) che riporta la città gialla ai vertici mondiali. Per Rossi è il podio numero 198, arrivato a 41 anni e mezzo dopo un’astinenza di 469 giorni.«Il Gp d’Andalusia ci ha regalato tante soddisfazioni - sottolinea la sindaca, fresca di progetto legato al nuovo brand di Tavullia presentato proprio al Ranch di Rossi - lo strepitoso terzo posto in MotoGp di Valentino che a 41 anni continua ancora a stupirci e ad esaltarci e gli straordinari risultati di Luca Marini e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo in Moto2 dove a trionfare è stato un altro italiano, Enea Bastianini, hanno coronato un weekend ricco di emozioni che solo per sfortuna non ha visto centrare ottimi risultati anche a Franco Morbidelli (ritiro per rottura delle moto, ndr) e Francesco Bagnaia.E’ incredibile quanto talento si concentri in un fazzoletto di territorio piccolo come il nostro: è il segno di una passione che abbraccia tutta la comunità. La nostra è la Terra di Piloti e Motori ma soprattutto è una terra di Campioni che grazie ai loro successi internazionali promuovono il nome di Tavullia a livello planetario. Vale e i piloti della VR46 sono l’immagine di Tavullia nel mondo. Un’immagine vincente». La vittoria è stata celebrata via social in tutto il mondo. Messaggi d’amore per l’eterno Rossi sono arrivati dalla fidanzata, Francesca Novello («My Hero»), e Vasco Rossi («Gara fantastica») che con Vale ha condiviso una cena a Riccione il mese scorso. Fan Club al lavoro, intanto, in vista della doppia tappa di Misano il 13 e 20 settembre: l’organizzazione del Misano World Circuit spera in una apertura al pubblico.