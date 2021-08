Tavullia, festa in famiglia per i 24 anni di Luca Marini con Valentino e rispettivi amori

TAVULLIA Festa in famiglia per Valentino Rossi che, a pochi giorni dall’annuncio dell’addio alla MotoGp, posta una foto insieme al fratello Luca Marini. Ieri è stato il suo compleanno e per i suoi 24 anni si è concesso una rimpatriata familiare. Con Vale e Luca anche le fidanzate: le bellissime Francesca Sofia Novello e Marta Vincenzi, vicini ai loro rispettivi compagni anche durante queste ultime vacanze. Per Valentino e Francesca in Croazia sul nuovo Yacht di Rossi, per Luca e Marta a Ischia girata su una Vespa. Con la decisione di Valentino di chiudere con le gare motoristiche è caduta anche la possibilità, per i due fratelli, di correre per la stessa squadra.

