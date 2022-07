Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, sposa la sua Marta. Le ha chiesto la mano a Ibiza

«Ha vinto l'amore». Così Marta Vincenzi ha commentato su Instagram la foto dove mostra lo straordinario brillante regalatole dal fidanzato Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che le ha chiesto ufficialmente la mano. Un annuncio che è diventato subito virale dove la coppietta è stata immortalata felice e sorridente con quasi 20mila like e oltre 500 commenti di auguri.

L'annuncio delle nozze tra Luca Marini e Marta

Il pilota Luca Marini ha 24 anni: è figlio di Stefania Palma, madre di Valentino Rossi, e di Massimo Marini. Anche lui ha seguito le orme del fratello pluricampione mondiale di motociclismo. Ha esordino in MotoGp nel 2021, alla guida della Ducati Desmosedici del team Esponsorama Racing con il compagno di squadra Enea Bastianini. Luca Marini ha ottenuto come miglior risultato un quinto posto in Austria ed ha chiuso la stagione al diciannovesimo posto con 41 punti. Quest'anno è passato al team VR46 Racing Team su Ducati Desmosedici: il suo compagno di squadra è il connazionale Marco Bezzecchi.

Chi è Marta Vincenzi

Marta Vincenzi è una giovanissima imprenditrice del web e convive con Luca Marini già da diversi anni: si sono conosciuti sui banchi di scuola e non si sono più lasciati. La proposta di matrimonio è arrivata dopo una cena romantica a Ibiza ed ha coronato una bella e lunga storia d'amore.