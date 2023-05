SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Paura a San Giovanni in Marignano per l'auto di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi (che ora si trova a Ibiza con la compagna e la figlia, prima di ricevere le chiavi della città di Tavullia nella cerimonia prevista per il 19 maggio), parcheggiata vicino a una casa invasa dall'acqua del fiume Ventena.