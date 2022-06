Valentino Rossi dallo chef Cedroni: cena romantica a Senigallia con Francesca Sofia Novello

SENIGALLIA - Cena romantica alla Madonnina del Pescatore per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Ieri lo chef pluristellato ha postato sui social una fotografia insieme al campione di motociclismo e al suo staff in cucina ma a svelare quando la coppia è stata nel noto ristorante di Marzocca è stata la modella, moglie del campione, con le storie su Instagram pubblicate giovedì sera. Il pensiero «Valentino sei forte anzi fortissimo, la tua gentilezza è come il vento in corsa ti inonda – la dedica di ieri dello chef Moreno Cedroni -. Come per te la moto, quando arrivava il weekend di gara eri felicissimo e non vedi l’ora di salirci, per correre e vincere, per me la cucina è la stessa cosa, ogni giorno sono felicissimo di andare al ristorante è cucinare. Andiamo avanti in moto e in cucina». Un blitz discreto di cui davvero in pochi si sono accorti diversamente dalla presenza in spiaggia in questi giorni del calciatore dell’Inter Roberto Gagliardini, che più volte si è concesso a dei selfie con i fans che l’hanno riconosciuto a pranzo a La Tartana sul lungomare Marconi.

Ultimo aggiornamento: 19:12

