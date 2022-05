Valentino Rossi, ecco la piccola Giulietta: la prima foto social con mamma Francesca Sofia

Per Giulietta Rossi è giunto il momento del debutto in società. A più di due mesi dalla nascita della figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, arriva la prima foto di famiglia social. E la didascalia dello scatto pubblicato su Instagram non poteva che essere «Family». Non servono altre parole, infatti, per descriverli nella loro bellezza e felicità.

Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi e la loro Giuletta posano insieme e per la prima volta condividono su Instagram uno scatto di tutti e tre insieme. La modella stretta al suo compagno, lui con la bimba tra le braccia: un ritratto di famiglia dolce e tenero che conquista i cuori dei follower.

Invitati a una comunione, Francesca Sofia e Valentino ne approfittano per il primo ritratto social con Giulietta. Hanno scelto di non far vedere il volto della piccola e così, in questo scatto come in tutti i precedenti, la mostrano di schiena.

Giulietta è nata il 4 marzo 2022 ed è la gioia di mamma e papà. Valentino Rossi è un padre innamoratissimo e anche la Novello dedica mille attenzioni alla sua piccola. Insieme hanno trascorso una bellissima vacanza a Ibiza, tra mare e relax e ora si preparano a trascorrere la prima estate in tre.

