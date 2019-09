Tavullia invasa dalla marea gialla: ovazioni per Valentino e Lady Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Tavullia si conferma l'epicentro della passione per i motori con un altro bagno di folla in giallo, dopo la passerella di Valentino Rossi in sella alla sua Yamaha M1 per le vie del paese.Ieri sera sono saliti sul palco i piloti della scuderia Sky Vr46 e dell'Academy di Valentino Rossi, tra cui il fratellino Luca Marini. Impazzito il pubblico: miglia di persdone in giallo sono letteralmente esplose anche quando si è matreilizzata l'immagine di Valentino Rossi e della fidanzata Francesca Sofia Novello, in videollegamento con la grande festa. Ma da oggi non si scherza più con le prove libere sul circuito Marco Simoneclli di Misano.