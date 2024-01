Tavullia, perde il controllo dell'auto che si ribalta su un fianco: giovane illeso GUARDA LA GALLERY

TAVULLIA - Questa mattina intorno alle 7 in via Roma a Tavullia, si è verificato uno spettacolare incidente stradale fortunatamente senza feriti. Un ragazzo alla guida di una Mini Countryman, mentre percorreva via Roma in direzione mare- monte, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo della vettura finendo sul marciapiede della corsia opposta, abbattendo diversi paletti in ferro e ribaltandosi sul fianco destro sempre sullo stesso marciapiede (foto per gentile concessione di Ballante)

Subito allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati un' ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Pesaro e una pattuglia dei Carabinieri di Gabicce Mare. Il giovane un po' stordito non ha avuto bisogno dell'ambulanza ed è tornato a casa con le sue gambe.