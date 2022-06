Stanco di fare la fila al pronto soccorso si getta nel vuoto: era stato classificato codice bianco, adesso è grave

CATTOLICA Si era lanciato nel vuoto in ospedale, emergono dei particolari sul gesto. Un clochard si è presentato all’ospedale “Cervesi” di Cattolica. Secondo quanto emerso il ferito, un clochard noto tra le strade di Cattolica, poco prima delle 8 si era presentato al pronto soccorso del nosocomio dicendo ai medici che da alcuni mesi soffriva di forti dolori ai piedi.



Visto il caso, il triage lo ha quindi smistato come codice “bianco”. Così i sanitari lo hanno invitato ad attendere il proprio turno per essere visitato dal medico. Ma i tempi d’attesa, per l’uomo, sarebbero stati troppo lunghi. Così dopo un paio di ore è uscito dalla sala d’attesa per arrampicarsi sulla cancellata della “Camera calda” dove arrivano le ambulanze. Sorpreso dal personale dell’ospedale, il clochard è stato fatto scendere ma poco dopo verso le 9.40 si è arrampicato nuovamente.

Non è chiaro se sia scivolato o se si sia trattato di un gesto volontario ma, all’improvviso, l’uomo è precipitato nel vuoto.

Un volo di circa 4 metri terminato con un violento colpo sull’asfalto. Il clochard ha sbattuto la testa a terra e pur rimanendo sempre cosciente è scattata la procedura sanitaria. Da Ravenna è stata fatta intervenire l’eliambulanza e il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato al “Bufalini” di Cesena questa volta col codice di massima gravità anche se non sarebbe in pericolo di vita. Al “Cervesi”, per gli accertamenti di rito e per ricostruire la dinamica, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

