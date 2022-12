PESARO - Si torna a parlare delle antenne di telefonia mobile 5G. Secondo l’ultimo dato aggiornato nel Piano di rete comunale e monitorato da Arpam, sono circa 115 le antenne oggi presenti su tutto il territorio comunale. Altre 11 sarebbero in arrivo, considerando le richieste pervenute all’Amministrazione fra il 2020-2021 dalle varie società di telefonia. Sta per essere posizionata una nuova maxi antenna, nel cuore del parco San Bartolo, a Fiorenzuola.

Nell’ultima determina del servizio comunale Patrimonio del 22 dicembre, si concede una porzione di terreno comunale pubblico alla società di telefonia Iliad spa. «Il Comune prosegue e dà così corso al Piano di rete, già annunciato l’estate scorso, quando sono iniziate le proteste sulle maxi antenne nei quartieri di Soria-Baia Flaminia e Muraglia» entra nel merito, Rosalia Cipolletta, presidente di Legambiente Pesaro. Il provvedimento: la richiesta per una nuova antenna 5G a Fiorenzuola, è stata inoltrata formalmente dalla società milanese nel dicembre 2021. Il percorso è stato avviato nel settembre scorso. L’ultima istanza di Iliad ha ottenuto, nonostante stiamo parlando di un’area parco protetta, il parare favorevole dai servizi comunali Ambiente e Suap-Edilizia privata. Al gestore Iliad spetta una concessione della durata di 9 anni per la maxi antenna di 30 metri e 3 metri di pennone su cui saranno poste 6 antenne, 3 parabole e 7 ripetitori rfm. Sarà montata in via Tasino nei pressi del cimitero. L’esito: intanto a distanza di mesi, pare che il comitato di cittadini e residenti del quartiere Montegranaro-Muraglia abbia vinto la propria “battaglia”. E’ stata accolto dopo mesi di stand by lo spostamento della stazione radiobase dal quartiere di Montegranaro. E’ attesa a giorni, conferma l’avvocato Maurizio Terenzi portavoce del comitato, la risposta del servizio Suap sulla nuova e futura collocazione dell’antenna 5G. «Sarebbe stato già raggiunto l’accordo fra Comune e gestore Wind 3 – commenta Cipolletta – ma la formalizzazione arriverà con la Conferenza di servizi nei primi di gennaio. E’ stata accolta l’istanza formulata dal comitato dopo la raccolta firme dell’estate scorsa, e la stazione radiobase 5G non sarà più nell’area verde e dello sgambatoio di Montegranaro. Tuttavia, non è ancora dato sapere, se l’antenna resti nel quartiere o sia collocata al di fuori di un agglomerato fra i più densamente popolati della città».