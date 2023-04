A Gabicce Mare nasce il nuovo polo dei servizi sanitari: ecco le analisi, visite e preparazioni (galeniche) previste

GABICCE MARE - Nasce un vero e proprio Polo dei servizi sanitari a Gabicce Mare. Nei locali adiacenti alla farmacia comunale in via Romagna 52/d (gestita da Farmacie comunali del gruppo Aspes) è nato uno studio medico dove trovano posto quattro medici di medicina generale. Ma il Polo dei servizi sanitari è completato anche dalla presenza in altri locali ubicati nella stessa area di un ambulatorio specialistico al cui interno sono presenti una pediatra convenzionata con l’Ast di Pesaro Urbino, un dermatologo ed un cardiologo. Si è creato così una sorta di Distretto sanitario dove, in un’unica zona, la comunità locale potrà trovare una prima importante risposta alle proprie esigenze di salute. Il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi e il presidente di Aspes Luca Pieri nei giorni scorsi si sono recati sul posto per una sorta di inaugurazione simbolica.

Pascuzzi: «La scelta di Aspes»

«Sono e siamo sempre più convinti che la scelta, fatta nel febbraio 2020, di affidare la gestione della nostra farmacia comunale di proprietà ad Aspes, nostra società in house, si sta rilevando un una scelta oculata e un determinante fattore di crescita per la nostra comunità- spiega il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi- In un momento storico come questo, prima caratterizzato dall’emergenza Covid e adesso dalle gravi carenze del servizio sanitario nazionale e regionale, concentrare in un unico luogo fisico un vero e proprio Polo sanitario di prossimità ci permette di poter contare su un maggior numero di servizi sanitari costituiti, oltre che da una farmacia moderna e all’avanguardia, da ambulatori medici sia di medicina generale che di pediatria di libera scelta, ma anche di medici specialistici».

L'attività

«L’attività delle farmacie si è evoluta in questi anni tanto da diventare sempre più delle farmacie dei servizi ed il Covid-19 ha ulteriormente accelerato questo processo di trasformazione perché le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale nella lotta all’emergenza diventando l’avamposto del servizio sanitario nazionale nei territori – spiega il presidente di Aspes Luca Pieri - A Gabicce Mare abbiamo realizzato una farmacia più moderna e funzionale potenziando i servizi e rafforzando il ruolo di primo presidio del sistema sanitario. In questo senso l’apertura di studi medici nei locali che sorgono accanto alla nostra farmacia comunale, dove sono presenti medici di base e medici specialisti, consente di concentrare in un’unica area un’importante offerta sanitaria capace di fornire importanti risposte alle esigenze di salute della comunità locale». La farmacia comunale di Gabicce Mare si sviluppa su una superficie di 120 metri ed offre un’ampia gamma di servizi: preparazioni galeniche, misurazione pressione arteriosa, foratura lobi, tampone per il Covid-19, autoanalisi (glicemia, emoglobina glicata, colesterolo HDL, LDL trigliceridi) e tutti i servizi legati alla telemedicina come elettrocardiogramma, holter cardiaco ed holter pressor