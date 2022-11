Gabicce Mare, lupi a passeggio in pieno centro: la segnalazione fa il giro dei social

GABICCE MARE- Un avvistamento di lupi in pieno giorno e in pieno centro. Come già avvenuto, in altre località delle Marche, nelle scorse settimane. L'ultima segnalazione arriva da Gabicce Mare e sta facendo il giro dei social.

Il messaggio

Intorno alle 8.30, sul gruppo "Chiacchiere tra Gabiccesi, la più grande community su Gabicce Mare", un utente ha postato la foto di due esemplari adulti all'incrocio che, provenendo dalla SS16, consente di entrare a Gabicce.