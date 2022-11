Cinghiale invade la corsia, paura in città per un automobilista: gli avvistamenti si moltiplicano, è piena emergenza

ANCONA - Lupi e cinghiali, gli avvistamenti si moltiplicano nelle Marche: nelle zone di campagna ma anche molto a ridosso delle città. L'ennesima segnalazione è arrivata da un anconetano che, mentre era in macchina, ha visto una famiglia di cinghiali - due adulti e tre cuccioli - attraversare via della Ferrovia ad Ancona. Una frenata improvvisa per evitare la collisione e adrenalina a mille. A lui è andata bene, meno bene alla famiglia di Agugliano che non è riuscita ad evitare l'impatto dell'auto contro un grosso ungulato: macchina distrutta e tanta paura per papà, mamma e due bambini di 1 e 4 anni.

Con l'auto contro un cinghiale, ferita una famiglia con due bimbi piccolissimi

Il padre, che si trovava alla guida, ha lanciato l’allarme al numero unico 112 e intanto, tra i pianti dei bambini e lo spavento generale, la famigliola si è barricata dentro l’auto non solo per il freddo pungente, ma anche perché il cinghiale, ferito alle zampe, stava cercando a fatica di allontanarsi verso la campagna. Inoltre la macchina, che sprigionava fumo dal motore e perdeva olio, non ripartiva più.

All'arrivo dei sanitari ci sono stati attimi di apprensione per la bambina di 4 anni che nell’urto ha battuto la testa riportando qualche contusione, ma ai controlli non è stato riscontrato nulla di grave.