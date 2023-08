​Installata la seconda telecamera antincendio a Gabicce Mare: ora la costa nord del Parco San Bartolo è più sicura.

GABICCE MARE Prosegue il progetto di videosorveglianza del Parco contro gli incendi: dopo quella installata nel 2021 presso il Cantiere Rossini a Pesaro, in grado di garantire una sorveglianza h24 del litorale fino a Fiorenzuola di Focara, l’Ente Parco, utilizzando finanziamenti Regionali del “PTRAP” (Programma Triennale Regionale Aree Protette) - investimenti, ha aggiunto una seconda telecamera a difesa della costa, questa volta a nord, installandola sulla sommità della struttura del “Mississippi”.

LEGGI ANCHE: Marche, pericolo temporali in tutta la regione: allerta meteo arancione per la giornata di domani

Telecamera di ultima generazione

Una telecamera di ultima generazione, anch’essa in grado di unire le potenzialità di un controllo ottico a quelle date dall’analisi termica. Lo strumento monitorerà costantemente la porzione di territorio del parco assegnatagli, muovendo il suo obiettivo secondo un tour preimpostato: una volta rilevata una situazione critica, il sistema invierà un allarme presso la centrale operativa di una ditta di vigilanza del territorio che eseguirà un’ulteriore verifica da remoto, zoomando sull’obiettivo o se necessario inviando una pattuglia in loco e attivando, eventualmente, una segnalazione in tempo reale alle forze dell’ordine preposte allo spegnimento degli incendi.

Con questa seconda installazione, il progetto di mappatura del territorio, condiviso con le amministrazioni comunali di Gabicce Mare e Pesaro in un’ottica di una continua e proficua collaborazione, raggiunge un controllo tecnologico di circa il 60% della superficie complessiva del Parco. L'obiettivo è quello di ottenere una copertura totale nel più breve tempo possibile, al netto delle sfide quotidiane che l’ente si trova a fronteggiare.

«Si tratta di un progetto iniziato dalla precedente gestione dell’Ente- spiega Silvano Leva, Presidente dell’Ente Parco San Bartolo- che il nuovo Consiglio non poteva non sposare, trattando un tema fondamentale come quello della difesa del territorio. Sarà importante continuare a reperire risorse per proseguire la messa in sicurezza del Parco, ponendo in campo tutte le azioni possibili, a partire da quelle condivise nell’ultima riunione con il Prefetto di Pesaro per la prevenzione degli incendi nella stagione estiva: dalla realizzazione di nuovi invasi, all’aumento della frequenza degli sfalci di vegetazione ponendo l’attenzione al recupero del materiale vegetale secco, fino all’implementazione di una rete con le istituzioni operanti sul territorio per la sua difesa.

E proprio in merito a quest’ultimo aspetto sono lieto di comunicare che anche quest’anno abbiamo attivato il servizio di sorveglianza da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie – GEV, che nei mesi di agosto e settembre saranno attivi all’interno del Parco. Un altro piccolo tassello per cercare di ridurre al minimo i rischi derivanti dalla stagione estiva e dagli errati comportamenti di alcuni fruitori del Parco».

«Questa nuova telecamera rende più efficiente il monitoraggio del nostro Parco- spiegano il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi e l’Assessore all’Ambiente Aroldo Tagliabracci- un progetto importante per la prevenzione di incendi e per la tempestività d’intervento. Investire in sicurezza sarà per noi sempre prioritario, così come la tutela del territorio. La fragilità del Parco impone un’attenzione particolare nella prevenzione di fenomeni che possono mettere a rischio la flora e la fauna, che qui hanno trovato il loro habitat ideale. La sua tutela, anche con l’ausilio della moderna tecnologia, permetterà un controllo costante su tutta la falesia. In ogni caso sarà importante non abbassare la guardia e continuare con le campagne di sensibilizzazione e con il controllo “diretto” da parte di tutti i soggetti coinvolti nella tutela ambientale, compresi i tanti sportivi che frequentano i sentieri e le strade del San Bartolo».

«Come istituzioni operanti sul territorio dobbiamo essere orgogliosi del risultato raggiunto - afferma il Vice Presidente del Parco San Bartolo e Consigliere di Maggioranza del Comune di Gabicce Mare Matteo Sanchioni – Questa nuova installazione permette di tutelare maggiormente il Parco e chi lo vive, sia da cittadino che da turista, in un momento storico purtroppo caratterizzato da un caldo anomalo e da fenomeni atmosferici preoccupanti che ci pongono in un’allerta costante. Sarà necessario continuare a lavorare su questo progetto per arrivare sempre più vicini ad un risultato di rischio zero».

«Come Assessore all’Istruzione Pubblica, dichiara l’Assessore del Comune di Gabicce Mare Rossana Biagioni - mi sento particolarmente vicina a questo progetto, non solo per l’importante ruolo di prevenzione che svolge, ma anche perché ci dà l’opportunità di compiere un’educazione attiva nei confronti di cittadini e fruitori, sensibilizzandoli ad un tema fondamentale come quello del rispetto dell’ambiente e del rischio incendi. Sarà sempre più fondamentale capire le necessità e le difficoltà dell’ambiente naturale, in particolare del Parco, per poterlo mantenere intatto per le future generazioni».