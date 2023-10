SAN LORENZO IN CAMPO - Uno schianto tremendo, violento, che ai soccorritori, alla vista dell’autovettura, ha subito fatto temere il peggio. Non è invece in pericolo di vita il giovane di San Lorenzo in Campo, che l’altra sera, intorno a mezzanotte, ha perso improvvisamente il controllo della sua Volkswagen Golf andando a sbattere lungo la strada 424 della Valcesano tra il centro laurentino e Pergola.

Giovanni G., ventenne, stava rientrando a casa dopo aver trascorso qualche ora con degli amici nella città dei Bronzi dorati. All’altezza della Pieve di San Vito sul Cesano, quindi a metà strada tra San Lorenzo in Campo e Pergola, è avvenuto il sinistro stradale.

Nei pressi di una curva, da quanto è emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della stazione di Pergola, guidati dal comandante Stefano Di Summa, il ragazzo ha perso il controllo dell’autovettura andando a sbattere violentemente prima contro una grossa quercia, per poi abbattere un palo della fermata degli autobus. Un impatto terribile, con la Golf che si è quasi piegata a metà.

Airbag e cintura

Il ventenne indossava la cintura e gli airbag hanno attutito il colpo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Cagli e i sanitari del 118 di Pergola per estrarre il ventenne. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito piuttosto serie e quindi si è deciso di fare intervenire l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il ragazzo è in prognosi riservata ma, da quello che trapela, non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato traumi e contusioni e le sue condizioni sono monitorate costantemente.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la vettura coinvolta, mentre i carabinieri hanno provveduto ad effettuare i rilievi per stabilire le cause dell’incidente nel quale non sono rimaste coinvolte altre auto. E’ l’ennesimo sinistro lungo la 424 che si conferma una strada molto pericolosa.