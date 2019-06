Finanziere apre lo sportello donna in bici sbanda e cade ora è gravissima in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Al posto sbagliato nel momento sbagliato. Uno sfortunato incidente ha coinvolto una donna, in sella a una bicicletta elettrica, lungo via Mazzini nei pressi di piazzale Gramsci. La signora è rovinata a terra, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto, per evitare la portiera dell’auto della Guardia di Finanza che aveva parcheggiato poco prima all’altezza del numero civico 152.La donna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, al Bufalini di Cesena, portata a bordo dell’ambulanza: era stata chiamata anche l’eliambulanza ma, complice il maltempo, il personale medico è stato costretto a intervenire su strada. Incredibile la casualità e la concomitanza dell’incidente. L’automobile delle Fiamme Gialle si era appena fermata. Mentre uno dei finanzieri ha aperto lo sportello è sbucata la donna in sella a una bici elettrica. Da quanto ricostruito avrebbe cercato di evitare la portiera deviando la direzione della bici ma dopo aver urtato leggermente lo sportello (che infatti non ha riportato alcun genere di danno), la sbandata gli è stata fatale per la caduta. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Municipale di Cattolica e del 118. Il traffico, in un orario decisamente di punta, è stato fatto deviare con ripercussioni sulla viabilità.